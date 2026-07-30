박지훈이 '킬러들의 쇼핑몰2'에서 낚시꾼으로 등장했다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

박지훈이 '킬러들의 쇼핑몰2'에서 낚시꾼으로 등장했다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

배우 박지훈이 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에서 정체불명의 낚시꾼으로 출연했다.박지훈은 지난 29일 공개된 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 3화와 4화에서 정체불명의 낚시꾼1 역으로 출연했다.3화에서는 정지안(김혜준 분)을 뒤쫓는 인물로 등장했다. 사라진 총기를 찾기 위해 움직이던 그는 머더헬프 앱에 올라온 정지안의 현상금을 확인한 뒤 추적에 나섰다.박지훈은 절제된 연기와 날카로운 눈빛으로 위협적인 분위기를 만들었다. 상대를 압박하며 정보를 얻어내고 추적을 이어가는 장면에서는 극의 흐름에 긴장감을 더했다.박지훈은 최근 종영한 MBC 드라마 '오십프로'에서 남상무 역을 맡아 출연했다. 작품마다 다른 모습을 보여주며 활동을 이어가고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr