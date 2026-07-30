장성규 / 사진=텐아시아 DB

지난 29일 방송한 KBS Joy 예능 프로그램 '끼리끼리'에서는 이석훈, 장성규, 고영배가 오사카에서의 마지막 밤을 보냈다./ 사진=KBS Joy '끼리끼리' 제공

방송인 장성규가 아쉬움에 촬영 연장을 요청했다.지난 29일 방송한 KBS Joy 예능 프로그램 '끼리끼리'에서는 이석훈, 장성규, 고영배가 오사카에서의 마지막 밤을 보냈다.자유 남편들은 여행의 마지막 만찬으로 야키니쿠를 즐겼다. 술잔을 기울이던 중 장성규는 이번 여행이 대학교 MT를 떠난 듯한 느낌이었다며 어린 시절 친구들과 어울리던 때를 떠올렸다. 이석훈 역시 "예전의 나를 다시 만난 시간이었다"고 회상했다. 이어 장성규는 취업 준비 당시 미래에 대한 불안감으로 여행조차 쉽게 떠나지 못했던 시절을 털어놨다. 이를 들은 고영배가 공감하자, 이석훈은 지나온 과거를 다독이며 위로를 건넸다.무엇보다 이번 여행은 세 사람의 거리를 한층 좁혔다. 특히 장성규와 고영배는 처음 호흡을 맞춘 사이였지만, 짧은 시간 만에 끈끈한 호흡을 보였다. 고영배는 장성규를 "불량식품 같은 매력이 있는 사람"이라고 표현했고, 장성규 역시 고영배를 주머니에 넣고 다니고 싶은 '포켓남'이라며 우정을 드러냈다.마지막 인터뷰에서 세 사람은 여행에 대한 미련을 드러냈다. 고영배는 "내 인생에 다신 없을 수련회가 끝난 기분"이라고 전했고, 장성규 역시 촬영 연장을 요청하며 아쉬워했다. 청춘을 되찾았던 자유 남편들은 다음 만남을 기약했다.방송 말미 공개된 쿠키 영상에서는 여행을 마친 뒤 자유 남편들의 마지막 모습이 담겼다. 여행 내내 온전히 자신에게 집중했던 세 사람은 귀국을 앞두고 가족들과 다정한 통화를 나눴다.한편 KBS Joy '끼리끼리'는 매주 수요일 밤 8시 방송한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr