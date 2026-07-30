ENA·SBS Plus '나는 솔로' 32기 돌싱 특집 출연자들의 방송 이후 근황이 공개됐다. /사진=SNS 갈무리

'나는 솔로' 32기 돌싱 특집 출연자들의 방송 이후 근황이 공개됐다. /사진=ENA·SBS Plus 방송 화면 캡처

ENA·SBS Plus '나는 솔로' 32기 돌싱 특집 출연자들의 방송 이후 근황이 공개됐다.30일 촌장엔터테인먼트TV 라이브 방송에는 '나는 솔로' 32기 돌싱 특집 출연진이 출연해 방송이 끝난 뒤의 근황과 현재 관계를 직접 밝혔다.앞서 지난 29일 방송된 최종회에서는 광수·옥순, 현숙·경수, 영호·정희, 영식·영숙이 서로를 최종 선택하며 네 쌍의 커플이 탄생했다.라이브 방송에서는 이들의 실제 교제 여부가 공개됐다. 현숙은 최종 선택 당시 커플이었던 경수와의 관계에 대해 "방송 이후 잘 만나왔지만, 지금은 각자의 가족과 삶을 선택하게 됐다"고 밝히며 결별 사실을 전했다.반면 나머지 세 커플은 여전히 좋은 만남을 이어가고 있었다. 영호는 생방송 중 정희에게 꽃다발을 건네며 애정을 표현했고, "최종 선택 이후 지금까지 계속 만나고 있다"고 밝혔다.광수와 옥순, 영식과 영숙 역시 방송 이후 연인으로 발전했다고 알렸다. 광수는 옥순과의 결혼까지 진지하게 생각하고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다. 32기 돌싱 특집은 최종 커플 네 쌍 중 세 쌍이 현실 커플로 이어지며 높은 성사율을 기록했다.앞선 28기 돌싱 특집에서도 상철·정숙, 광수·정희, 영철·영자, 영호·옥순이 실제 연인으로 발전했다. 이후에는 최종 선택을 하지 않았던 영식과 현숙까지 공개 열애를 시작해 화제를 모은 바 있다..이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr