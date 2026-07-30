그룹 아일릿 / 사진제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 일본 싱글 2집 'I Got Your Back'(아이 갓 유어 백)으로 오리콘 상위권에 올랐다.일본 오리콘이 지난 29일 발표한 최신 차트(7월 28일 자)에 따르면 아일릿의 일본 싱글 2집 'I Got Your Back'은 발매와 동시에 '데일리 싱글 랭킹' 3위를 기록했다. 지난해 발표한 일본 데뷔 싱글 'Toki Yo Tomare'에 이어 다시 한번 오리콘 상위권에 이름을 올렸다.타이틀곡 'I Got Your Back (Feat. JISOO, MOMOKA of HANA)'는 AWA 실시간 급상승 차트에서 4일 연속 1위를 기록했다. 라인뮤직, 스포티파이 재팬, 아이튠즈 재팬 등 주요 음원 플랫폼에서도 순위권에 올랐다.스포티파이 재팬 '데일리 톱 송' 차트에는 신곡을 비롯해 'It's Me'(잇츠 미), 'Magnetic'(마그네틱), 컬래버레이션 싱글 'ICONIC BY MISTAKE'(아이코닉 바이 미스테이크)등 아일릿의 4곡이 함께 진입했다. 마법소녀로 변신한 아일릿의 매력이 돋보인 뮤직비디오는 유튜브 '일간 인기 뮤직비디오' 한국과 일본을 포함한 29개 국가·지역 차트에 이름을 올렸다. 유튜브 글로벌 뮤직비디오 차트에서는 6위를 기록했다.아일릿은 오는 8월 1일 NHK 음악 프로그램 'Venue101'에서 신곡 무대를 선보인다. 이어 7일에는 닛폰방송 'HANA의 올나이트 닛폰 X(크로스)'에 출연할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr