32기 영철이 방송 후일담을 들려줬다. / 사진=촌장엔터테인먼트TV

32기 영철이 방송 후일담을 들려줬다. / 사진=촌장엔터테인먼트TV

'나는 SOLO' 32기 영철이 방송 중에 생긴 여러 오해에 대해 해명했다.30일 유튜브 채널 촌장엔터테인먼트TV에서는 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO' 32기 출연자들이 모여 방송 후일담을 공개했다.방송에서 한 시청자는 영철에게 "32번지에서 경험한 인생 첫 설거지. 방송 이후에도 집안일 잘하고 있어?"라고 질문했다. 앞서 영철이 '나는 SOLO' 방송 중 "설거지를 처음 해본다"고 말했기 때문.이에 영철은 "아내가 아프기 시작하고서는 당연히 제가 모든 걸 다 했었다. 저는 집에서 남편으로서 일들을 당연하게 하면서 살아왔다. 현재도 가족들끼리 (집안일을) 서로 하려고 하지 미루려고 하거나 피하려고 하지 않는다"고 답했다.술과 관련된 이야기를 꺼내기도 했다. 영철은 '나는 SOLO' 첫날부터 술에 취해 횡설수설하는 모습을 보여준 바 있다. 영철은 "예전에는 의리 지키는 걸 좋아해서 사람들을 많이 만났다. 하지만 아내와 이별 후에는 아이들에게 저밖에 없기 때문에 제 삶은 항상 일과 집이었다"고 말했다.그러면서 "술을 많이 마실 일도 별로 없었고, 술로 문제가 된 일도 없었고, 업소에도 가본 적 없었다"고 해명했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr