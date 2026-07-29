문근영이 배우 정평과 결혼했다. / 사진=텐아시아DB

배우 문근영이 7살 연상 배우 정평과 결혼했다.29일 문근영은 자신의 SNS에 "결혼을 하게 되었습니다"라며 자필 편지를 공개했다. 문근영은 "늘 혼자 걷던 길을 함께 걷고 싶은, 홀로 고민하던 사건들을 함께 나누고 싶은, 사소한 일로도 서로를 웃게 해주고 싶은 사람을 만났다"라며 "그렇게 혼자가 아닌 둘이서 앞으로의 삶을 채워 나가보고자 한다"고 밝혔다.그러면서 "부디 우려와 걱정보다는 축하와 격려를 부탁드린다. 응원해주시는 만큼, 그보다 더 열심히 살아가겠다. 짧은 글이지만 나의 진심이 닿길 바라며 더 좋은 모습으로 여러분을 꼭 찾아뵙겠다"고 덧붙였다.한편 문근영과 정평은 드라마 '유령을 잡아라'를 통해 만나 동료로 인연을 맺었고, 이후 연인으로 발전해 최근 부부의 연을 맺은 것으로 전해졌다.1999년 영화 '길 위에서'로 데뷔한 문근영은 드라마 '가을동화'를 통해 큰 사랑을 받았으며, 영화 '장화, 홍련', '어린 신부', 드라마 '바람의 화원', '청담동 앨리스', '유령을 잡아라', 넷플릭스 시리즈 '지옥' 시즌2 등 다양한 작품에 출연했다. 현재는 연극 무대에서 활발한 활동을 이어가고 있다.문근영의 남편 정평은 2007년 데뷔한 배우로 연극과 뮤지컬을 중심으로 활동 중이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr