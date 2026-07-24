/ 사진=윤혜진 SNS, 유튜브 채널

/ 사진=윤혜진 유튜브 채널 캡처

/ 사진=윤혜진 SNS, 유튜브 채널

발레리나 윤혜진이 발리에서 구입한 태닝용 비키니를 소개했다.23일 유튜브 채널 '윤혜진의 What see TV'에는 '잘 들어.. 여름은 템빨이야☆ 레인부츠, 선글라스 쪼리 다 들고옴'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 윤혜진은 선글라스와 액세서리 등 여름 필수 아이템을 소개하던 중 발리 여행에서 구입한 비키니를 꺼내 보였다.그는 "화제의 껌딱지 수영복"이라며 손바닥만 한 크기의 비키니를 연달아 공개했다. 이를 본 제작진이 "너무 아슬아슬하다"고 놀라자 윤혜진은 "이런 거 입고 수영하면 큰일 난다. 태닝할 때 입는 것"이라고 설명했다. 이어 "끈이 크거나 두꺼우면 자국이 남아서 최대한 작은 걸 입는다"며 "한국 사람이 없는 섬 같은 곳에 들어가서 태닝해야 한다"고 자신만의 팁을 전했다.또 다른 핑크색 비키니를 꺼낸 윤혜진은 "완전 내 스타일이다. 까맣게 태우고 입어야 예쁘다" 고 말했다. 이어 "이런 예쁜 건 속옷처럼 입기도 한다"며 "끈이 보이도록 백리스 의상 안에 입는다. 조만간 청바지에 입는 날도 올 것"이라고 스타일링 비법도 공개했다.이날 윤혜진은 여름 필수 아이템으로 니플패치도 소개했다. 그는 접착식 제품을 사용한다며 "비접착식은 너무 불안하다. 걸어가다 떨어진다고 생각하면 얼마나 끔찍하냐. 그냥 안 하는 게 낫다"고 솔직한 입담을 전해 웃음을 자아냈다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr