이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

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‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 전 축구선수 박지성이 한국 축구와 일본의 차이점을 언급했다.29일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 축구혁신위원장으로 활동 중인 박지성이 출연해 한국 축구를 둘러싼 생각을 밝혔다.이날 박지성은 이전 월드컵과 이번 월드컵의 차이에 대해 “준비 과정이었다”고 말했다.2026년 북중미 월드컵에 대한 아쉬움을 얘기한 그는 “카타르 월드컵에는 벤투 감독을 선임하고 월드컵까지 쭉 감독에 대해 믿음을 갖고 기다려주었다"라고 운을 뗐다.이어 “확실한 자기 색깔을 가지고 결과로 증명해냈기에 찬사를 받을 수 있었던 건데, 이번 월드컵 같은 경우는 그 과정 자체가 순탄치 않았다”고 설명했다.감독 선임 과정을 언급하며 “가장 문제가 된 게 감독 선임 과정에서 협회가 공정하다는 느낌을 받지 못하게 선임 과정을 보여줬고, 그런 과정에서 여러 시끄러운 이야기들이 나오다 보니 안 팀이 신뢰받지 못한 상황에서 안 좋은 결과가 나오게 된 게 아닌가”라고 밝혔다.한국과 일본 축구의 격차에 대해서도 솔직한 분석을 내놨다.박지성은 “일본은 지금 해외에 진출한 선수가 100명이 넘는다”면서 이번 월드컵에 나간 23명의 선수가 다 유럽 진출한 선수였다“라며 격차가 크게 벌어졌다고 짚었다.이어 “그게 문제가 아니라 일본은 100년이라는 시간을 준비해서 단계별로 성장해 나갈 시스템을 잘 갖춘 게 빛을 발했다고 생각한다”고 말했다.그러면서 “우리는 어떤 축구를 하겠고 장기적으로 어떻게 가겠다 하는 단계별 계획이 부족했다. 누가 오더라도 그 시스템을 쭉 이어가야 하는데 이리저리 흔들린 부분이 차이를 만들었다”고 덧붙였다.축구혁신위원장직을 맡게 된 이유에 대해서는 책임감을 강조했다.박지성은 “한국 축구가 많은 실망감을 드린 데는 축구에 관여하는 사람들의 잘못이 어느 정도 있다고 생각했다”며 “그래도 뭔가 도움을 줄 수 있을 거라는 생각과, 그래야만 한다는 책임감도 느껴서 이 일을 맡게 됐다”고 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr