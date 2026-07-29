이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '원마이크'

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'김부장'에서 소지섭의 딸 김민지 역을 맡았던 서수민이 타코야키 아르바이트 근황을 전했다.29일 유튜브 채널 '원마이크'에는 "'김부장' 끝나고 타코야키 알바 중인 국민 딸내미"라는 제목의 영상이 게재됐다.서수민은 근황을 묻자 "알바하면서 지내고 있다. 타코야키 알바하고 있다. 지금도 하고 있다"고 말했다.이어 "얼굴을 안 숨기니까 닮은 사람이겠거니 싶고 제 앞에서 '김부장' 얘기하시는 분도 있다. 이야기 들으면서 알바하고 있다"며 웃었다.타코야끼 사장님이 가장 놀랐다며 "사장님이 놀라셨다. 사장님한테 얘기를 안 했다. 타코야키 굽다가 갑자기 '혹시 김부장에 나와?' 해서 '네'라고 하니까 '왜 여기 있냐'더라. 그냥 알바하고 싶다고 했다"고 말했다.알바를 시작한 이유에 대해서는 "촬영 끝나고 잘 되고 있다 해서 두 손 두 발 놓고 있는 걸 별로 안 좋아하고 뭐라도 더 해야 하지 않을까 하는 생각에 알바를 시작했다"고 밝혔다.서수민은 '김부장' 출연을 결정했던 당시 상황도 이야기했다.그는 "대학 입시를 준비하던 중 '김부장'에서 캐스팅됐다"며 "제가 아직 실력자가 아니다 보니, '김부장'에 몰두해 최대한 노력하고 싶었다"고 밝혔다.이어 극중 아빠로 출연한 소지섭과의 일화도 밝혀 눈길을 끌었다.서수민은 "첫 촬영 때부터 소지섭 선배님이랑 같이 했는데 처음에 사실 선배님이라 불렀다가 뒤로 갈수록 저도 아빠라 부르고 선배님도 딸이라 하신다"고 말해 훈훈함을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr