이미지 크게보기 사진 = 김영옥 유튜브 채널

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배우 김영옥(88)이 프라다 매장에서 596만원 가격표를 마주하고 남다른 소비 철학을 보였다.29일 공개된 유튜브 채널 ‘김영옥’ 영상에는 파주로 향한 김영옥의 하루가 담겼다.그는 20년째 단골 식당이라며 제작진과 맛있는 식사를 한 뒤 아울렛으로 이동해 쇼핑에 나섰다.여름 신발 쇼핑에 나선 김영옥은 젤리슈즈를 직접 신어보며 지금 내가 그렇지 않아도 이렇게 시원한 신발을 하나 사고 싶었다"라며 만족감을 드러냈다.김영옥은 신발 2켤레를 35만 원에 구입했다. 이어 "사람들이 왜 신발 많이 사냐고 할 텐데 내 사이즈가 며느리, 손녀, 나 다 똑같다. 그래서 걔네들이 신어도 된다"라며 "사실 핑계다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.마지막으로 김영옥은 명품 프라다 매장에 방문했고, 제작진은 "매장 내부는 촬영하지 못헀다"고 알리며 김영옥의 목소리를 통해 쇼핑 상황을 공개헀다.김영옥은 596만 원 가격표를 보고 "596만 원? (반) 효정이가 보면 '언니 그거 하나 못 사냐?'라고 할 텐테"라며 친한 동생 배우 반효정을 떠올렸다.이어 그는 "살 수 있지만 객기 부리고 싶지 않아"라고 말하며 자신의 생각을 밝혀 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr