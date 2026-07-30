이미지 크게보기 사진 = MBC '라디오스타'

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'라디오스타' 강남이 윤미라(74)를 향한 돌발 발언을 했다.29일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에는 윤미라, 강남, 한다감, 박지현이 출연해 이야기를 나눴다.이날 한다감은 47세 나이에 찾아온 임신 소식 이후 쏟아진 관심에 대해 이야기했다. 그는 "9월 말에 출산 예정이다. 요즘 살도 좀 붙었다"라고 말한 뒤 직접 자리에서 일어나 현재 모습을 공개했다.특히 시선을 모은 건 임신 7개월 차라고는 믿기 힘든 한다감의 몸매였다. 한다감은 화이트 셔츠와 체크 롱스커트를 입고 있었고, 몸에 붙는 의상에도 배보다 먼저 늘씬한 실루엣이 눈에 들어왔다.한다감은 "7개월 차인데 다른 임산부에 비해서 배가 덜 나온 편"이라고 설명했다. 이를 본 윤미라는 "임신한 것 맞냐", "임신한 몸처럼 전혀 안 보인다"라고 놀라움을 드러냈다.이어 강남은 한다감의 모습을 본 뒤 윤미라를 향해 "선생님이 더 나오신 것 같은데요"라고 말해 예상 밖의 발언을 해 출연진들이 원성을 샀다. 제작진 또한 "장난이 과하다"라는 자막을 공개했다.이에 한다감도 "너무 많이 갔다"라고 지적했고, 김구라 또한 "너 이러니까 사람들 눈 돌게 만드는 거야"라고 쓴소리를 했다.하지만 강남의 돌발 발언에 윤미라는 불편해하기보다 "요즘 배가 좀 나오려고 하거든. 넌 어쩜 이렇게"라며 강남을 배려했고, 강남은 "제가 잘 잡죠"라고 답했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr