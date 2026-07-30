유혜주, 유지유가 부친상을 당했다. / 사진=유혜주, 유지유 SNS

유혜주가 활동 중단을 선언했다. / 사진=유혜주 유튜브 '리쥬라이크'

인기 유튜버 유혜주, 유현주, 유지유 자매가 부친상을 당했다.29일 텐아시아 취재 결과, 유혜주의 아버지 유 모씨가 지난 23일 별세했다. 유혜주의 측근은 텐아시아에 "유혜주가 부친상을 당해 최근 가족들과 장례를 마쳤다"고 귀띔했다. 앞서 유혜주는 유튜브를 통해 최근 부친의 건강이 악화됐다고 밝힌 바 있다. 고인은 암 투병 중이었던 것으로 알려졌다.고인의 빈소는 부산광역시 해운대백병원장례식장 특실에 마련돼 장례를 마쳤다. 유혜주를 비롯해 다섯 남매가 상주에 이름을 올렸다. 발인은 지난 25일 엄수됐으며, 장지는 부산 영락공원이다.현재 유혜주는 활동을 중단한 상태다. 그는 지난 22일 유튜브 채널을 통해 "가족들과 함께 서로를 돌보는 시간을 보내기 위해 리쥬라이크 채널은 잠시 쉬어가려고 한다"고 밝혔다. 그러면서 "준비해둔 영상들은 추후 차차 업로드 하겠다"고 덧붙였다.유혜주의 친동생들 역시 활동 중단 소식을 알렸다. 유지유와 유현주는 이달 각각 운영 중인 유튜브 채널을 통해 가족과 재충전의 시간을 위해 당분간 영상 업로드를 중단한다고 전했다.한편 유혜주는 2011년 코미디TV '얼짱시대5'로 얼굴을 알렸으며, 2019년 승무원 조모 씨와 결혼해 2023년 첫째 아들을 얻었다. 지난 19일 둘째 아들을 출산한 그는 현재 구독자 112만 명의 유튜브 채널 '리쥬라이크'를 운영 중이다. 유지유와 유현주 역시 유튜브 크리에이터로 활동 중이다. 특히, 유지유는 그룹 데이식스 도운과 결혼설이 불거진 바 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr