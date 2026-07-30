김태우가 몸무게 세자릿수를 찍었다고 밝혔다./사진제공=SBS

김태우가 몸무게 세자릿수를 찍었다고 밝혔다./사진제공=SBS

그룹 god(지오디) 김태우가 다이어트 고충을 털어놨다.김태우는 지난 28일 방송된 SBS 예능 ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’(이하 ‘동상이몽2’)에 스페셜 게스트로 출연했다.이날 김태우는 “결혼 15년 차이지만 현역 아이돌”이라고 자신을 소개하며 스튜디오에 등장했다. 그는 같은 1세대 아이돌인 H.O.T. 문희준과의 티격태격 케미스트리로 웃음을 자아냈다.김태우는 앞서 방송을 통해 공개된 문희준과 박소율 부부의 일상을 감상한 소감으로 “너무 깜짝 놀랐다. 뭐 이렇게 참견하고 잔소리하는 사람이 아니었다. 그렇게 시시콜콜 다 이야기하느냐”고 해 웃음을 자아냈다.문희준과 다이어트로 공감대도 형성했다. 김태우는 “god 할 때는 몸무게가 두 자리 숫자였다. 제일 많이 뺐을 때가 god 6집 ‘보통날’ 활동이었는데 80kg 초반이었다. ‘통통날’은 세 자리 훨씬 넘어간다”라고 밝혔다.다양한 방법으로 다이어트에 도전했던 경험담도 털어놨다. 김태우는 “저작 운동을 오래 하면 다이어트에 효과가 있다고 해서 해봤다. 먹는 양에 비해 포만감이 빨리 들어서 적게 먹게 되는 것 아닌가. 저는 그 포만감이 빨리 안 들더라. 원래만큼 먹어서 시간만 더 걸렸다”라고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr