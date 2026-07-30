황정민이 무대인사에 참석했다./텐아시아 DB

황정민이 무대인사에 참석했다./텐아시아 DB

황정민이 무대인사에 참석했다./텐아시아 DB

사생활 의혹이 제기된 배우 황정민이 영화 '호프' 무대인사에 나섰다. 상영관 안 관객들 앞에서는 밝은 모습이었지만 영화관 이동 사이에는 다소 경직된 표정을 보이기도 했다.29일 서울 용산구 CGV 아이파크몰에서는 '호프'(감독 나홍진)의 무대인사가 진행됐다. 행사에는 나홍진 감독을 비롯해 황정민, 조인성, 정호연이 참석했다.이날 황정민은 오후 5시 45분경 4개의 상영관을 먼저 돌고 5번째 15관으로 이동했다. 이 과정에서 황정민은 다소 경직된 얼굴이 포착됐다. 특히, 황정민 곁에는 가드 3명이 함께 움직였다. 황정민 외에도 나홍진 감독, 조인성, 정호연 모두 특별한 팬서비스 없이 조용히 다음 상영관으로 입장하는 모습을 보였다.한편, 앞서 29일 해당 무대인사가 진행되기 전 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 황정민과 불륜 관계였다고 주장하는 A씨의 게시물이 확산됐다. A씨는 황정민으로 추정되는 인물과 나눴다는 대화 내용과 셀카, 통화 녹음 등을 공개하며 사생활 의혹을 제기했다.황정민 소속사 샘컴퍼니는 이날 입장문을 통해 "관련 악성 게시물 작성자는 황정민을 지속적으로 괴롭혀온 스토킹 범죄 피의자"라며 "스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령도 내려졌다"고 설명했다.황정민은 오는 30일 CGV왕십리, 다음 달 1일 CGV용산아이파크몰과 CGV센텀시티, 2일 CGV대구한일과 CGV대구까지 나홍진 감독, 조인성, 정호연, 음문석과 함께 관객들을 만날 예정이다. 이번 주 예정된 모든 무대인사 일정 역시 현재까지 변동 없이 진행되는 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr