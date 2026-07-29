배우 황정민이 행사에 참석해 미소 짓고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 황정민이 사생활 의혹에 휩싸인 가운데, 영화 '호프' 투자배급사와 제작사가 의혹을 제기한 A씨에 대해 강경 대응을 예고했다.29일 '호프'의 투자배급사 플러스엠 엔터테인먼트와 제작사 포지드필름스는 "금번 이슈와 관련해 강한 유감을 표한다"고 밝혔다. 이어 "해당 건은 황정민 배우가 스토킹 피해를 입어 이미 법적 조치까지 이뤄진 사안이다. 하지만 이와 관련해 A씨는 악의적으로 편집된 내용을 앞세워 양사를 비롯해 '호프'의 파트너사들에 메일을 보내고 SNS를 통해 배우와 영화를 비방하는 게시물의 업로드와 삭제를 반복하는 등 업무 방해에 해당하는 피해를 유발하고 있다"고 설명했다.'호프' 측은 "심지어 개봉 준비 기간을 비롯해 흥행 변곡점을 맞이하는 구간에도 영화의 순항을 방해하려는 움직임을 보였다"며 "이는 '호프'의 사업 전반에 타격을 주는 것 뿐 아니라 영화를 위해 애쓴 관계자들의 노력과 명예를 악의적으로 실추시키는 행위이기도 하다"고 했다. 그러면서 "플러스엠 엔터테인먼트와 포지드필름스는 해당 행위를 영화 '호프'에 대한 의도적 가해로 규정하고 강력하게 대응하겠다는 사실을 알린다"며 "양사는 '호프'에 악영향을 끼친 사실에 대한 법적 조치를 적극 검토 중이며 추가 피해 발생 방지를 위해 강경 대응을 이어 나갈 예정"이라고 강조했다.최근 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 황정민과 불륜 관계였다고 주장하는 A씨의 게시물이 확산됐다. A씨는 황정민으로 추정되는 인물과 나눴다는 대화 내용과 셀카, 통화 녹음 등을 공개하며 사생활 의혹을 제기했다.황정민 소속사 샘컴퍼니는 이날 입장문을 통해 "관련 악성 게시물 작성자는 황정민을 지속적으로 괴롭혀온 스토킹 범죄 피의자"라며 "스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령도 내려졌다"고 설명했다.황정민은 현재 영화 '호프'로 관객들을 만나고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr