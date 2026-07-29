걸그룹 f(x) 출신 가수 루나가 SBS '골(Goal) 때리는 그녀들'에 새 멤버로 합류한다/사진제공=SBS

걸그룹 f(x) 출신 가수 루나가 SBS '골(Goal) 때리는 그녀들'에 새 멤버로 합류한다/사진제공=SBS

걸그룹 f(x) 출신 가수 루나가 SBS '골(Goal) 때리는 그녀들'에 새 멤버로 합류한다. 공개된 스틸에서는 군살 없이 슬림해진 비주얼로 시선을 끈다.29일 방송되는 '골때녀'에서는 제2회 GIFA컵 네 번째 경기와 함께 루나의 생애 첫 축구 도전기가 공개된다.'피노키오', 'Electric Shock', '첫 사랑니' 등 히트곡으로 사랑받은 f(x)의 메인보컬 루나는 이번 방송을 통해 'FC탑걸무브먼트'에 새롭게 합류한다. 초등학교 4학년부터 중학교 1학년까지 육상 선수로 활동한 그는 과거 '아이돌스타 육상 선수권 대회' 높이뛰기 종목에서 금메달을 목에 걸며 뛰어난 운동 신경을 인정받았다. 축구에서도 그 기량을 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.루나의 합류에 FC탑걸무브먼트 선수들도 반가움을 감추지 못했다. 같은 2세대 걸그룹 출신인 원더걸스 유빈은 루나를 보자마자 포옹하며 재회를 반겼고, 팀 골키퍼이자 아이돌 후배인 이채연은 "연습생 시절 월말 평가를 f(x)의 '라차타'로 했다. 언니를 보고 꿈을 키웠던 사람으로서 너무 영광이다"라며 벅찬 마음을 전했다.이채연의 팬심은 이후에도 이어졌다. 루나의 곁을 떠나지 않는가 하면 인터뷰 중인 그의 뒤에서 몰래 '라차타' 안무를 추며 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다. 루나의 합류로 1세대부터 3세대까지 걸그룹 멤버들이 한 팀에 모인 FC탑걸무브먼트가 제2회 GIFA컵에서 어떤 성과를 낼지도 관심사다.데뷔전에서는 첫 출전이라고 믿기 어려울 만큼 빠른 스피드를 선보이며 눈길을 끌었다. 이를 지켜본 FC발라드림 서기는 "축지법을 구사하신다"라고 감탄했고, 응원에 나선 전 FC탑걸무브먼트 멤버 다영도 "제가 축구를 알려드리려고 했는데 저보다 잘하신다"며 엄지를 치켜세웠다.하지만 경기 도중 루나는 갑작스럽게 뜨거운 눈물을 흘렸다. 첫 축구 무대에서 그가 눈물을 보인 이유는 이날 오후 9시 방송되는 '골(Goal) 때리는 그녀들'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr