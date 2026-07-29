배우 황정민이 행사에 참석해 미소 짓고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 황정민이 온라인상에서 확산된 악성 게시물과 관련해 입장을 밝혔다. 소속사는 해당 게시물 작성자가 황정민을 지속적으로 괴롭혀 온 스토킹 범죄 피의자라며 추가 법적 대응을 예고했다.황정민 소속사 샘컴퍼니는 29일 공식입장을 통해 "황정민 씨 관련 악성 게시물 작성자는 황정민 씨를 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자"라고 밝혔다.이어 "황정민 씨는 해당 작성자를 형사 고소했다"며 "법원은 피의자에 대해 3차례에 걸쳐 접근금지 등의 잠정조치를 부과했고, 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다"고 설명했다.소속사는 현재 온라인에 게시된 콘텐츠에 대해서도 추가 대응 방침을 밝혔다. 샘컴퍼니는 "악의적으로 편집된 게시물에 대해 추가 법적 조치를 할 예정"이라며 "이와 같은 일로 심려를 끼쳐드려 죄송하다"고 전했다.황정민은 현재 영화 '호프'(감독 나홍진)로 관객들과 만나고 있다.◆ 황정민 소속사 공식입장 전문안녕하세요. 샘컴퍼니입니다.황정민 씨 관련 악성 게시물 작성자는 황정민 씨를 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자입니다.황정민 씨는 해당 작성자를 형사 고소했습니다. 법원은 피의자에 대해 3차례에 걸쳐 접근금지 등의 잠정조치를 부과했고, 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령을 내렸습니다.샘컴퍼니는 악의적으로 편집된 게시물에 대해 추가 법적 조치를 할 예정입니다. 이와 같은 일로 심려를 끼쳐드려서 죄송합니다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr