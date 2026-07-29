음문석이 황정민을 향한 존경심을 보여줬다. / 사진=텐아시아DB

배우 음문석이 영화 '호프'(감독 나홍진)에 함께 출연한 배우 황정민에 대한 존경심을 보여줬다.29일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '호프'에 출연한 배우 음문석을 만나 이야기를 나눴다.'호프'는 가상의 마을 호포항에 출현한 외계인으로부터 마을을 지키기 위해 그 존재에 맞서는 사람들의 이야기를 그렸다. 음문석은 베일에 싸인 호포항의 청년 양배 역을 맡았다. 황정민은 마을 사람들을 지키는 호포항의 출장소장 범석을 연기했다.음문석은 극 중 황정민과 많은 장면에서 호흡을 맞췄다. 두 사람의 연기 호흡이 어땠는지 묻는 말에 음문석은 "선배님 연기를 앞에서 본다는 거 자체가 좋았다"며 "지금까지 연기를 하면서 대사가 그냥 나오는 경험은 처음이었다. 연기 같지 않고 실제 상황에 빠진 느낌"이라고 털어놨다. 그는 "연기하면서 눈으로 계속 얘기해 주시니까 계획된 대사를 하기보다 실제 질감을 느끼면서 연기했다"고 밝혔다.실제 황정민은 어떤 사람인지에 대한 질문에도 "완전 츤데레"라고 답했다. 그는 "황정민은 직접적으로 '사랑해'라는 말은 안 하지만 종종 뭐 하나씩 주고 가셨다"며 "나를 예뻐해 주시고 잘 챙겨주셨다. 사이가 좋다"며 감사한 마음을 전했다. 그러면서 "계속 함께 작업하고 싶다"고 의지를 내비쳤다.지난 15일 개봉한 '호프'는 29일 기준 361만명의 관객을 기록했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr