배우 유지안이 '김부장'에서 주혜리 역을 맡았다. / 사진=텐아시아 DB

유지안이 배우 소지섭, 주상욱과의 촬영 비하인드를 공개했다.SBS 금토드라마 '김부장' 종영을 맞아 최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 배우 유지안을 만났다.지난 25일 종영한 '김부장'은 평범한 가장이었던 김부장(소지섭 분)이 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 고군분투하는 액션 드라마다. 유지안은 극 중 주강찬(주상욱 분)의 딸이자 김민지(서수민 분)를 괴롭히는 학교폭력 가해자 주혜리 역을 맡아 데뷔작부터 강렬한 존재감을 보여줬다.유지안은 주상욱과 뒤틀린 부녀 관계를 연기했다. 그는 주상욱과의 첫 촬영을 떠올리며 "극 중 아빠에게 뺨을 맞는 장면이 첫 촬영이었다. 약간의 어색함이 있었던 덕분인지 갈등 장면이 더 잘 표현된 것 같다"고 말했다. 이어 "주상욱 선배님은 낯을 가리시는 편이지만 친해지면 재밌는 말씀을 많이 해주신다"며 "최근 종방연에서도 반갑게 인사해 주시고 챙겨주셔서 감사했다"고 덧붙였다.소지섭에 대해서도 언급했다. 그는 "소지섭 선배님을 처음 본 건 교장실 신이었다. '미안하다, 사랑한다'와 '주군의 태양'을 정말 좋아했는데 처음 뵀을 때는 화면을 보는 것처럼 현실감이 없었다"고 회상했다. 이어 "저를 비롯한 다른 배우들에게 먼저 말을 걸어주시고 액션 연기도 다정하게 알려주셨다. 그런 모습을 보고 배우로서 많이 배웠다"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr