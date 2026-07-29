츄 / 사진 = 츄 SNS

가수 츄가 확 달라진 이미지를 공개했다.29일 츄는 자신의 SNS에 "yup"(엽)이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 오랜만에 지인들과 함께 시간을 보내는 츄의 모습이 담겼다. 이날 그는 누드톤 슬리브리스 나시톱과 도트 무늬가 새겨진 블랙 스커트를 입고 외출에 나섰다.특히, 그의 물오른 성숙미가 눈길을 끌었다. 함께 공개된 사진에는 츄의 전신 거울 셀카가 담겼다. 사진 속 그는 평소의 귀여운 이미지와 달리 딱 붙는 의상에도 굴욕없는 직각 어깨와 볼륨감 넘치는 명품 골반 라인을 자아내 놀라움을 안겼다.사진을 본 팬들은 "으른여자 다 됐네", "귀엽고 예쁘고 다 하네" 등의 반응을 쏟아냈다.한편, 츄는 지난 10일 소속사 ATRP와의 전속계약 종료 소식을 전했다. 당시 ATRP 측은 "츄의 향후 활동에 대해 심도 있는 논의를 거쳤으며 서로의 앞날을 응원하는 마음으로 전속 계약을 마무리하기로 합의했다"며 "앞으로도 많은 관심과 격려 부탁드린다"고 덧붙였다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr