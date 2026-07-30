배우 손나은이 연기 호평에 대해 말했다./사진제공=제이와이드컴퍼니

SBS 금토드라마 '김부장' 종영을 맞아 29일 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 배우 손나은을 만났다.



지난 25일 종영한 '김부장'은 평범했던 아빠 김부장(소지섭 분)이 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 위험한 남자가 되어 싸우는 복수 액션 드라마다. 손나은은 김부장이 근무하는 상생저축은행 대리이자 특수임무국 요원 정상아 역을 맡아 열연했다.



이번 작품을 통해 한층 안정적인 연기로 호평을 이끌어낸 손나은은 시청자들의 반응에 대한 솔직한 속내를 전했다. 손나은은 "호평은 모르겠지만 좋은 반응도 많았고 좋게 기사도 써주셔서 감사했다"며 "사실 저는 모든 반응을 보긴 한다. 좋은 건 좋게, 노력해야겠단 자극제도 받는다. 그런 걸 통해서 좀 더 성장하지 않나 싶다. 제 이야기보다는 드라마가 재밌다는 이야기가 기분이 좋았고, 새로운 모습을 보여드릴 수 있다는 가능성이라고 생각했다"고 말했다.



원작에 없던 창작 캐릭터 정상아를 떠나보내는 심경에 대해서는 "아쉬운 게 없다면 거짓말이지만, 지나간 거에 연연하지 않으려고 한다. 앞으로 더 잘하면 되니까"라며 "상아는 혼자서 잘 이겨낼 수 있을 것 같은 캐릭터라 닮고 싶더라. 이번 작품은 새로운 도전이자 새로운 얼굴, 새로운 페이지의 시작으로 기억될 것 같다"며 미소 지었다.



태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

배우 손나은이 연기 호평에 대한 생각을 밝혔다.