ENA 새 예능 '엑스 더 리그' 첫 회에서 참가자의 돌발 행동이 현장을 술렁이게 한다.오는 8월 2일 오후 7시 50분 처음 방송되는 ENA '엑스 더 리그(X The League, 이하 XTL)'는 한국과 미국, 일본, 중국, 태국, 인도네시아, 베트남, 싱가포르·말레이시아 등 9개국 8개 팀이 참가하는 국가대항 세일즈 커머스 서바이벌 프로그램이다.40명의 글로벌 셀러가 우승 상금 50만 달러(약 7억원)와 '글로벌 넘버원 셀러' 타이틀을 놓고 경쟁한다. 티파니 영과 뱀뱀이 MC를 맡는다.최근 공개된 첫 회 예고편에는 각국을 대표하는 참가자들이 처음 대면하는 모습이 담겼다. MC 뱀뱀이 우승 상금 50만 달러를 공개하자 일본 팀 이요짱은 "상금과 베네핏을 모두 갖고 싶다"고 말했다. 한국 팀 깡스타일리스트도 "1등을 차지하겠다"며 경쟁 의지를 나타냈다.이어 티파니 영은 "더 퍼스트 피치, 시작합니다"라며 첫 번째 미션을 알렸다. 참가자들은 무작위로 배정된 제품을 즉석에서 판매하는 피칭 미션에 나섰다.미션 도중 인도네시아 팀 입누는 배정받은 텀블러를 바닥에 강하게 내던졌다. 예상하지 못한 행동에 다른 참가자들은 놀란 반응을 보였다. 일본 팀 키짱 역시 입을 벌린 채 이를 지켜봤다.입누가 피칭 과정에서 텀블러를 내던진 이유와 각국 참가자들이 어떤 판매 전략을 선보일지는 첫 방송에서 공개된다.'엑스 더 리그'는 오는 8월 2일 오후 7시 50분 처음 방송된다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr