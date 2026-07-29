한다감이 '라스'에 출연한다./사진제공=MBC

한다감이 '라스'에 출연한다./사진제공=MBC

배우 한다감이 47세에 첫아이를 임신한 과정을 공개한다. 그는 출산을 얼마 남기지 않았음에도 살이 전혀 찌지 않은 것 같은 비주얼로 시선을 사로잡는다.29일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 윤미라, 강남, 한다감, 박지현이 출연하는 ‘미라클 라스’ 특집으로 꾸며진다.9월 말 출산을 앞두고 있는 한다감은 늦은 나이에 찾아온 소중한 첫아이의 태명을 아이가 찰떡같이 잘 붙어 있으라는 마음을 담아 ‘찰떡이’라고 지었다고 밝힌다.임신 소식이 알려진 뒤 반응도 공개한다. 한다감은 연예계 활동을 하면서 이렇게 많은 축하 전화를 받은 것은 처음이라며, 방송 섭외까지 잇따르며 임신 비법을 묻는 이들이 많아졌다고 말한다.다만 기다리던 두 사람에게는 연락이 오지 않았다고 밝혀 궁금증을 자아낸다. 과거 함께 생활하며 밥까지 먹었던 ‘구 동거남’ 김구라와 오랜 인연의 김국진이 축하 전화를 하지 않았다는 것. MC 김국진과 김구라는 각각 사연을 밝힌다고 해 이목이 쏠린다.한다감은 건강한 임신을 위해 약 2년 동안 이어온 준비 과정도 공개한다. 한다감은 몸의 순환 관리에 집중하며 운동과 등산을 꾸준히 했고, 마음을 다스리기 위해 약 6개월 넘게 불경 필사도 이어갔다고 밝힌다. 간절한 마음을 담아 주기적으로 방문한 곳이 있다고 밝혀 궁금증을 자아낸다.오랜 준비 끝에 가장 좋은 상태의 배아가 만들어졌고, 첫 시도에 임신에 성공했다는 한다감. 특히 30대 때 미래를 위해 난자를 냉동 보관했는데, 의료진으로부터 당시 보관한 난자를 사용하지 않아도 된다는 이야기를 들었다고 밝힌다. 한다감은 임신 기간 동안 입덧도 거의 없었고, 병원에서도 건강 상태가 매우 좋다는 말을 들었다고 전한다.임신 후 달라진 남편의 모습도 공개된다. 한다감은 남편이 임신 전에는 부탁을 바로 들어주지 않을 때도 있었지만, 이제는 분리수거와 설거지는 물론 인터넷 검색까지 군말 없이 해주는 ‘예스맨’으로 변신했다고 말한다.한다감은 드라마를 통해 모성애를 처음 간접 경험했던 사연도 공개한다. 당시 딸 역할을 맡았던 아역 배우 김유정과 교류하며 모성애를 배웠다는 것. 그러면서 그는 어린 김유정이 제작발표회에서 멍하니 있던 자신을 챙겨줬던 추억을 회상한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr