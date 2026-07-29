배우 서인국이 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2' 진행을 마친 다음 날 여러 가지 이야기를 들려줬다./사진제공=스토리제이컴퍼니

배우 서인국이 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2' 진행을 마친 다음 날 여러 가지 이야기를 들려줬다./사진제공=스토리제이컴퍼니

배우 서인국이 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2' 진행을 마친 다음 날 여러 가지 이야기를 들려줬다.tvN 월화드라마 '내일도 출근!'은 동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 작품이다. 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤(박지현 분)이 까칠한 직장 상사 강시우(서인국 분)와 서로의 대체 불가능한 존재가 되며 일과 사랑을 다시 시작하는 오피스 로맨스로, 지난 28일 종영했다. 서인국은 극 중 새움전자 DA사업부 책임이자 원칙과 효율을 최우선으로 여기는 직장 상사 강시우 역을 맡았다.공교롭게도 서인국이 주연을 맡은 '내일도 출근!'과 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2'는 같은 날 막을 내렸다. 그는 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 시즌1에 이어 2년 연속 MC를 맡았다.서인국은 "시즌2까지 하면서 느낀 건, 모태솔로 친구들을 보면 어릴 때 누군가를 좋아했을 때 제 모습이 떠오른다는 거다. 좋아하는 마음 때문에 나오는 서툰 행동들이 비슷했다. 지금 친구들도 그런 마음의 태풍을 겪고 있는 것 같았다"고 말했다.이어 "예전에는 대본을 보면서 '이 정도면 너무 과한 거 아닌가'라고 생각한 적도 있었다. 그런데 모태솔로 친구들을 보면서 '이렇게까지 할 수 있겠구나' 하는 생각이 들었다. 누군가를 좋아할 때 로맨틱 코미디에서 너무 뚝딱거리고 바보스러운 모습도 충분히 가능하겠다는 확신이 생겼다. 감정 표현의 폭도 훨씬 넓어졌고, 더 적극적으로 다가가고 표현할 수 있게 됐다"고 덧붙였다.출연자들의 '현커'(현실 커플) 여부에 대해서도 언급했다. 서인국은 "요즘 모태솔로 친구들이 화제가 되면서 이야기가 많이 나온다. 카더가든 씨와 한나, 은지와 (출연진) 다들 잘 지내는 것 같아서 보기 좋다는 이야기를 나눴고, 조만간 한번 만나자는 얘기도 했다"고 말했다.현커 여부를 알고 있을까. 서인국은 "명확하게는 모른다. 마지막 회 스튜디오 촬영을 마치고 나서는 '진행 중'이라고 들었다. 어제 방송을 보면서도 '확실해 보인다' 싶은 친구들도 있었고, '이렇게 끝나면 아쉬운데' 싶은 친구들도 있었다"고 말했다.이어 "촬영이 모두 끝났을 당시에는 서로를 더 알아가려고 하는 과정이라고 들었다. 다만 지금 시점에서는 어떻게 됐는지는 저도 모른다"고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr