배우 서수민은 '김부장'에서 김민지 역을 맡았다. / 사진 제공=와이원엔터테인먼트

서수민이 소지섭과 최근에도 연락을 주고받았다고 밝혔다.SBS 금토드라마 '김부장' 종영을 맞아 29일 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 배우 서수민을 만났다.지난 25일 종영한 '김부장'은 평범한 아빠였던 김부장(소지섭 분)이 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 싸우는 액션 드라마다. 서수민은 극 중 김부장의 딸 김민지 역을 맡아 데뷔작부터 눈도장을 찍었다.작품에서 서수민은 배우 소지섭과 부녀 호흡을 맞췄다. 그는 소지섭과의 첫 만남을 떠올리며 "1화에 아빠와 민지의 일상생활을 각각 보여주는 신이 있다. 그게 첫 촬영이었다"며 "처음이라 긴장했었는데 소지섭 선배님이 저한테 딸기 사탕을 주시면서 '딸 잘 해보자'고 말씀하셨다"고 설명했다.촬영장에서 맺은 인연은 현재까지도 이어지고 있다. 서수민은 최근에도 소지섭과 연락했냐는 질문에 "그렇다. 최근에도 연락을 한 적이 있다"고 답했다. 이어 "촬영 초반에는 '선배님'이라고 불렀는데 최근에 연락드렸을 때는 '아빠!'라고 말했다"며 작품이 끝난 뒤에도 변함없는 부녀 케미를 자랑했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr