가수 강다니엘이 휴가 중 근황을 전하고 있다. / 사진=강다니엘 SNS

가수 강다니엘이 휴가 중 근황을 전하고 있다. / 사진=강다니엘 SNS

가수 강다니엘이 휴가 중 근황을 전하고 있다. / 사진=강다니엘 SNS

프로젝트 그룹 워너원 출신 강다니엘이 군 복무 중 근황을 전했다.강다니엘은 29일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 운동화를 의미하는 이모티콘 하나와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 강다니엘이 휴가를 나온 모습. 그는 연습실로 보이는 공간에서 거울 속 자신을 카메라에 담았다.특히 그는 근육으로 몰라보게 커진 어깨를 자랑해 눈길을 끌었다. 이를 본 일부 누리꾼들은 "헐 어깨 봐", "군에서 운동 열심히 했나봐", "티셔츠 곧 터지겠어" 등의 반응을 보였다.한편 강다니엘은 지난 2월 육군 현역으로 입대했다. 기초군사훈련을 마친 그는 훈련소에서 조교로 복무 중이다. 2027년 8월 8일 전역 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr