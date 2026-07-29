이동욱 / 사진 = 이동욱 SNS

배우 이동욱(44)이 비현실적인 몸매를 자랑했다.28일 이동욱은 자신의 SNS에 "이게 내 세계야. 죽기 싫으면 킬쇼를 봐야 하는"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 이동욱의 디즈니+ 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰2' 촬영 비하인드컷이 담겼다.이날 이동욱은 상의를 탈의한 채 벽을 짚고 등 전체를 가로지르는 상처 분장을 공개했다. 해당 작품에서 용병 킬러 '진만' 역을 맡은 그는 군살 하나 없는 탄탄한 실루엣으로 작품의 완성도를 높였다.특히, 그의 성난 등근육이 눈길을 끌었다. 이동욱은 성난 등근육과 광배근, 선명한 기립근을 자랑해 그간의 혹독한 자기관리를 짐작케 했다. 그러면서도 그는 여전히 날렵한 턱선과 한층 또렷해진 이목구비로 나이가 믿기지 않는 비주얼을 자아내 놀라움을 안겼다.사진을 본 팬들은 "어깨가 문짝만 해", "이 얼굴이 어떻게 40대" 등 뜨거운 반응을 쏟아냈다.앞서 이동욱은 '킬러들의 쇼핑몰2' 촬영을 앞두고 철저한 관리를 했다고 밝힌 바 있다. 그는 "진만을 연기할 때는 체중을 8kg 정도 늘린다. 시즌2 촬영을 위해 이번에도 힘들게 살을 찌웠다"며 "정진만이 2년 사이 확 늙어 보이면 안 된다고 생각했다. 노화를 방지하고자 물도 정말 많이 마셨다"고 전했다.한편, 이동욱이 출연하는 '킬러들의 쇼핑몰2'는 지난 22일부터 매주 수요일 순차 공개될 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr