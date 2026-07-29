하이브 걸그룹 르세라핌(LE SSERAFIM), 아일릿(ILLIT), 캣츠아이(KATSEYE)의 스페셜 컬래버레이션 싱글 'ICONIC BY MISTAKE' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억 회를 돌파했다.
29일 빌리프랩, 쏘스뮤직, 하이브-게펜 레코드에 따르면 'ICONIC BY MISTAKE' 뮤직비디오는 전날 오후 7시께 유튜브 조회수 1억 회를 넘겼다. 지난 6월 11일 공개된 지 47일 만에 이룬 성과다.
'ICONIC BY MISTAKE'는 얼터너티브 팝 장르의 곡이다. 강한 비트와 실험적인 사운드를 바탕으로 중독성 있는 후렴과 유머를 담은 가사가 특징이다. 뮤직비디오는 묘지와 치과, 무대, 벌판 등을 배경으로 세 그룹이 등장하며 각기 다른 콘셉트를 담아냈다.
이 곡은 지난 23일 스포티파이에서 1억 스트리밍을 돌파했다. 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'(8월 1일 자)에서는 74위에 올라 6주 연속 차트에 이름을 올렸으며, 최고 순위는 38위(6월 27일 자)다. 또한 스포티파이 '위클리 톱 송 글로벌'에서는 최고 21위(6월 19~25일), 영국 오피셜 '싱글 톱 100'에서는 최고 22위(6월 19~25일)를 기록했다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
29일 빌리프랩, 쏘스뮤직, 하이브-게펜 레코드에 따르면 'ICONIC BY MISTAKE' 뮤직비디오는 전날 오후 7시께 유튜브 조회수 1억 회를 넘겼다. 지난 6월 11일 공개된 지 47일 만에 이룬 성과다.
'ICONIC BY MISTAKE'는 얼터너티브 팝 장르의 곡이다. 강한 비트와 실험적인 사운드를 바탕으로 중독성 있는 후렴과 유머를 담은 가사가 특징이다. 뮤직비디오는 묘지와 치과, 무대, 벌판 등을 배경으로 세 그룹이 등장하며 각기 다른 콘셉트를 담아냈다.
이 곡은 지난 23일 스포티파이에서 1억 스트리밍을 돌파했다. 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'(8월 1일 자)에서는 74위에 올라 6주 연속 차트에 이름을 올렸으며, 최고 순위는 38위(6월 27일 자)다. 또한 스포티파이 '위클리 톱 송 글로벌'에서는 최고 21위(6월 19~25일), 영국 오피셜 '싱글 톱 100'에서는 최고 22위(6월 19~25일)를 기록했다.
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