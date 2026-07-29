르세라핌, 아일릿, 캣츠아이/ 사진 제공=빌리프랩·쏘스뮤직·하이브-게펜레코드

하이브 걸그룹 르세라핌(LE SSERAFIM), 아일릿(ILLIT), 캣츠아이(KATSEYE)의 스페셜 컬래버레이션 싱글 'ICONIC BY MISTAKE' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억 회를 돌파했다.29일 빌리프랩, 쏘스뮤직, 하이브-게펜 레코드에 따르면 'ICONIC BY MISTAKE' 뮤직비디오는 전날 오후 7시께 유튜브 조회수 1억 회를 넘겼다. 지난 6월 11일 공개된 지 47일 만에 이룬 성과다.'ICONIC BY MISTAKE'는 얼터너티브 팝 장르의 곡이다. 강한 비트와 실험적인 사운드를 바탕으로 중독성 있는 후렴과 유머를 담은 가사가 특징이다. 뮤직비디오는 묘지와 치과, 무대, 벌판 등을 배경으로 세 그룹이 등장하며 각기 다른 콘셉트를 담아냈다.이 곡은 지난 23일 스포티파이에서 1억 스트리밍을 돌파했다. 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'(8월 1일 자)에서는 74위에 올라 6주 연속 차트에 이름을 올렸으며, 최고 순위는 38위(6월 27일 자)다. 또한 스포티파이 '위클리 톱 송 글로벌'에서는 최고 21위(6월 19~25일), 영국 오피셜 '싱글 톱 100'에서는 최고 22위(6월 19~25일)를 기록했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr