'사상검증구역: 더 커뮤니티'가 새 시즌으로 돌아온다./사진제공=웨이브

'사상검증구역: 더 커뮤니티'가 새 시즌으로 돌아온다./사진제공=웨이브

'사상검증구역: 더 커뮤니티'가 새 시즌으로 돌아온다.웨이브(Wavve)는 29일 오리지널 예능 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'의 티저 포스터를 공개하며 론칭을 알렸다.국내 최초 '이념 서바이벌'을 표방한 시즌1은 정치, 젠더, 계급 등 서로 다른 가치관을 지닌 참가자들이 권력과 정치를 형성해 가는 과정을 담아 화제를 모았다. 종영 이후 입소문을 타며 시청량이 급증했고, 일일 신규 유료가입 견인 지수는 방영 기간 평균 대비 4배 이상 상승했다. 웨이브 전체 프로그램 신규 유료가입 견인 1위를 기록하며 역주행에 성공했고, 제3회 청룡시리즈어워즈 예능·교양 부문 최우수 작품상을 수상했다. 이어 제60회 백상예술대상 예능 작품상 후보에도 이름을 올리며 작품성을 인정받았다.'더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'은 서로 다른 자원을 가진 참가자들이 생존과 상금을 걸고 거래만으로 살아남아야 하는 사회 실험 서바이벌이다. 이념과 가치관의 충돌을 다룬 시즌1에서 나아가, 생존을 위한 거래와 선택을 중심에 내세웠다. 참가자들은 각기 다른 자원과 권한을 부여받은 채 거래와 협력, 갈등을 반복하며 커뮤니티 타운의 새로운 질서를 만들어간다.티저 포스터에는 거대한 흰 테이블을 중심으로 서류와 노트북을 펼쳐놓은 참가자들의 모습이 담겼다. 화이트, 블루, 레드, 블랙 등 서로 다른 색상의 의상을 입은 참가자들은 정체를 드러내지 않은 채 각자의 자리를 지키고 있어, 어떤 역할과 조건을 부여받았을지 궁금증을 자아낸다. 여기에 "자유 거래 구역에 오신 것을 환영합니다"라는 커뮤니티 입주 알림 문구가 더해져 이번 시즌의 콘셉트를 암시한다.부제 '보이지 않는 손'은 참가자들의 거래와 선택이 새로운 질서를 만들어가는 시즌의 핵심을 담고 있다. 각자의 욕망과 자율적인 거래를 통해 형성되는 시장 원리가 공동체의 향방을 결정짓는 구조다. 생존과 이익을 위해 참가자들이 어떤 딜레마를 마주하게 될지, 또 자신의 신념을 끝까지 지켜낼 수 있을지가 주요 관전 포인트로 꼽힌다.제작진은 "시즌1에 보내주신 뜨거운 성원과 작품성에 대한 신뢰에 보답하기 위해 더욱 정교하고 흥미로운 판을 설계했다"며 "생존을 두고 벌어지는 끊임없는 거래 속에서 인간의 욕망과 선택이 만들어낼 예측 불허의 전개를 기대해 달라"고 전했다.'더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'은 9월 웨이브에서 독점 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr