이찬원이 '편스토랑'에 복귀한다. / 사진=텐아시아DB

가수 이찬원이 '신상출시 편스토랑'에 복귀한다29일 KBS2 '신상출시 편스토랑' 측은 "'찬또셰프' 이찬원이 '편스토랑'에 컴백한다"고 밝혔다. 오는 30일 방송에서는 이찬원의 새로운 에피소드 일부가 공개된다. 오랜만에 돌아온 '찬또셰프' 이찬원이 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.한편 2019년 10월 방송을 시작한 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')은 연예계 소문난 '맛.잘.알' 스타들이 편셰프에 도전해 자신의 먹고 사는 일상을 공개하고 좋은 메뉴들을 소개하는 프로그램이다.7년째 높은 화제성을 유지하고 있기도 하다. '편스토랑'은 2026년 분기 TV 비드라마 화제성 방송국별 점유율 12.84%로 1위를 차지했다. 이어 전 채널 전체 프로그램 100개 중 화제성 종합 순위 16위를 차지하는 등 꾸준한 화제성을 기록했다.조회수 역시 뜨겁다. 올해 1월부터 이달 27일까지 KBS 공식 유튜브 채널들을 통해 공개된 '편스토랑' 클립 총 조회수는 1억 6400만 뷰를 돌파했다.한편 '편스토랑'은 매주 목요일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr