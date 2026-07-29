나영석 PD가 '우주떡집'을 선보인다. / 사진=텐아시아DB

'우주떡집' 공식 포스터 / 사진제공=tvN

나영석 PD가 연출한 예능 '우주떡집'이 시청자들을 찾는다.오는 31일 첫 방송되는 tvN '우주떡집'은 '뿅뿅 지구오락실2'에서 토롱이가 만든 방 탈출 미션을 실패했던 이은지, 미미, 이영지, 안유진의 우주떡집 아르바이트 벌칙 수행기를 담은 예능이다. 강제로 취업하게 된 멤버들은 K-우주 중심지인 전라남도 고흥에서 떡집을 운영할 계획이다.장사 경험이 없는 멤버들은 직접 떡을 만들고 다양한 메뉴를 준비하며 장사의 어려움을 몸소 겪는다. 손님들에게 음식을 내놓기 위해 이른 아침부터 떡을 뽑는 것은 물론, 쉴 새 없이 이어지는 업무 속에서 고성과 멘붕, 번아웃까지 겪으며 예측 불가한 상황을 만들어낸다.또 멤버들은 떡집을 운영하며 예상치 못한 상황을 연이어 마주한다. 고흥 매장 영업 첫날에는 손님 한 명 없는 텅 빈 홀을 맞닥뜨리고, 운영 과정에서는 의견 충돌도 이어진다. 여기에 이영지의 "서울에 가고 싶다"는 말을 반영한 본사가 서울 매장을 준비하면서 분위기는 또 한 번 반전된다. 고흥보다 훨씬 큰 규모의 서울 매장으로 무대를 옮긴 네 사람이 새로운 환경에서도 성공적으로 영업을 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.'우주떡집'은 31일 오후 8시 35분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr