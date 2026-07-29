음문석이 봉준호 감독에게 감사를 전했다. / 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트, 고스트스튜디오

배우 음문석이 영화 '호프'(감독 나홍진)를 보고 자신을 극찬한 봉준호 감독에게 감사한 마음을 전했다.29일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '호프'에 출연한 배우 음문석을 만나 이야기를 나눴다.'호프'는 가상의 마을 호포항에 출현한 외계인으로부터 마을을 지키기 위해 그 존재에 맞서는 사람들의 이야기를 그렸다. 음문석은 베일에 싸인 호포항의 청년 양배 역을 맡았다.봉준호 감독은 최근 진행된 '호프' GV에서 음문석을 언급했다. 그는 "좋은 의미로 음문석 얼굴 자체가 외계인보다 더 외계인 같다. 구강과 하관 움직임이 기묘하고 놀랍다"고 감탄했다.음문석은 봉 감독의 발언을 두고 "영상을 몇십번 돌려봤다"고 털어놨다. 그는 "봉준호 감독의 입에서 '음문석 배우'가 나왔다는 것 자체가 신기하고 감사하다"며 "함께하고 싶은 감독인데 그런 감독이 내 이름을 언급한 게 행복했다"고 벅찬 소감을 밝혔다.음문석은 만약에 봉준호 감독과 나홍진 감독이 동시에 러브콜을 보낸다면 누구와 작업하겠냐는 질문에 한동안 답하지 못해 웃음을 자아냈다. 그는 "'아빠가 좋아, 엄마가 좋아?'를 묻는 급이다"라고 하면서도 "잠을 안 자는 한이 있어도 두 감독과 다 하겠다"고 답하며 남다른 각오를 보였다.지난 15일 개봉한 '호프'는 29일 기준 361만명의 관객을 기록했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr