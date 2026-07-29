한다감이 '퍼펙트 라이프'를 통해 임신 중 근황을 전한다. / 사진제공=TV CHOSUN

한다감이 '퍼펙트 라이프'를 통해 임신 중 근황을 전한다. / 사진제공=TV CHOSUN

TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서는 결혼 6년 만에 임신한 배우 한다감의 일상이 공개된다. 한다감은 어머니와 함께 아기용품을 쇼핑하며 출산을 앞둔 설렘을 전한다. 어머니는 딸의 임신 소식을 처음 들었을 당시의 벅찬 심경도 털어놓는다.29일 방송되는 '퍼펙트 라이프'에는 47세에 임신해 출산을 앞둔 한다감이 출연한다.한다감은 어머니와 함께 아기용품 쇼핑에 나선다. MC 오지호가 "태명이 왜 찰떡이냐"고 묻자, 한다감은 "늦은 나이에 임신한 만큼 뱃속에 찰떡같이 붙어 무럭무럭 자라길 바라는 마음에서 어머니가 지어주셨다"고 답한다.모녀는 신생아 코너에서 말띠해 10월 출산 예정일에 맞춰 말 그림이 그려진 가을용 배냇저고리와 앙증맞은 양말을 살펴본다. 그러던 중 한다감은 "바지는 없나요?"라고 물어 초보 엄마다운 허당 매력을 드러낸다.한다감의 어린 시절 사진도 공개된다. 쇼핑을 마친 모녀는 한다감 부모가 운영하는 한옥 펜션에서 사진 앨범을 함께 본다. 신승환은 "저 앨범이 판도라의 상자"라며 기대한다. 지금과 다를 바 없는 또렷한 이목구비와 남다른 비율을 자랑하는 한다감의 어린 시절 모습이 공개되자 "어릴 때부터 예쁘기 쉽지 않은데 정말 예쁘다"며 감탄한다.한다감 어머니는 딸의 임신 소식을 처음 들었을 당시를 떠올리며 "어떤 단어로도 표현이 안 된다. 그 순간 눈물이 났다. 인생의 마지막 퍼즐이 맞춰지는 느낌이었다"고 말한다. 이어 "저녁에 잠자리에 들면서 '이게 행복이구나' 싶었다"고 벅찬 마음을 전한다. 이를 들은 이성미는 "어머니가 아기를 안 갖냐고 말하면 딸에게 부담이 될까 봐 참고 계셨을 텐데, 임신 소식에 날아갈 듯 기쁘셨을 것"이라며 공감한다.한다감의 출산 준비 과정과 가족의 이야기는 29일 오후 8시 방송되는 '퍼펙트 라이프'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr