버추얼 보이그룹 비더후드/사진 제공 = 레벨스

버추얼 보이그룹 비더후드(B THE HOOD)가 두 번째 선공개곡 발표를 앞두고 셋로그'(Set-log) 형식으로 신곡 일부를 공개했다.비더후드는 지난 28일 공식 유튜브 채널과 SNS를 통해 두 번째 선공개 디지털 싱글 'The Baddest'(더 배디스트)의 '리릭 비디오 프리뷰' 영상을 공개했다. 이날 공개된 영상은 귀여운 비주얼을 하고 있는 멤버 이언, 제이스, 퍼비, 기류, 루안의 하루를 한 화면 안에 세로로 담은 '셋로그' 형식으로 만들어졌다. 이 영상 안에는 신곡 음원의 일부 구간이 담겨 궁금증을 더했다.오는 31일 발매되는 신곡 'The Baddest'는 레트로한 느낌의 비트 위에 강렬한 베이스 라인, 기타 연주가 어우러진 '미드템포 팝' 트랙이다. 여기에 패드 사운드와 R&B 요소를 가미했다.비더후드는 공식 유튜브 채널 개설 7주 만에 구독자 10만 명을 달성한 신인 버추얼 그룹이다. 쇼츠 콘텐츠 누적 조회수는 500만 회를 넘어서는 등 많은 관심을 받고 있다.소속사 레벨스 관계자는 "이번 미리듣기 영상은 비더후드 멤버들의 소탈하고 친근한 일상과 신곡의 힙한 감성을 직관적으로 느낄 수 있도록 기획했다"라고 전했다.한편, 비더후드의 두 번째 선공개 디지털 싱글 'The Baddest' 음원과 리릭비디오는 오는 31일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr