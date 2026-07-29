하츠투하츠 X 효리수 / 사진 제공=SM

그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 소녀시대 효연, 유리, 수영으로 구성된 '효리수'와 만난다.하츠투하츠는 29일 오후 6시 유튜브 채널 '효연의 레벨업 Hyo's Level Up'을 통해 공개되는 '효리수 프로젝트' 영상에 출연한다. 소녀시대 팬으로 알려진 하츠투하츠는 지난해 효연과 만난 데 이어 이번에는 데뷔를 앞둔 효리수의 선배로 등장한다.하츠투하츠는 "드디어 SM 막내에서 탈출했다"며 기뻐해 웃음을 자아낸다고. 하츠투하츠는 인사법과 멤버 에이나의 시그니처 '에이나 윙크', 자체 콘텐츠 속 부캐 설정, 'RUDE!'와 'Lemon Tang' 챌린지, 영상통화 팬사인회 멘트 등을 소개한다.효리수는 하츠투하츠와 대화를 나누며 신세대 문화를 배운다. 효리수는 하츠투하츠가 알려주는 챌린지와 콘텐츠를 함께 체험한다. 하츠투하츠 멤버들의 나이를 듣고 놀라기도 한다.한편 하츠투하츠는 다음 달 12일 일본 첫 싱글 'ICONIC HEART'(아이코닉 하트)를 발매하고 현지에서 정식 데뷔한다. 이에 앞서 다음 달 10일에는 글로벌 음악 플랫폼을 통해 앨범에 수록된 3곡의 음원을 먼저 공개한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr