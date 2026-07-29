그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 소녀시대 효연, 유리, 수영으로 구성된 '효리수'와 만난다.
하츠투하츠는 29일 오후 6시 유튜브 채널 '효연의 레벨업 Hyo's Level Up'을 통해 공개되는 '효리수 프로젝트' 영상에 출연한다. 소녀시대 팬으로 알려진 하츠투하츠는 지난해 효연과 만난 데 이어 이번에는 데뷔를 앞둔 효리수의 선배로 등장한다.
하츠투하츠는 "드디어 SM 막내에서 탈출했다"며 기뻐해 웃음을 자아낸다고. 하츠투하츠는 인사법과 멤버 에이나의 시그니처 '에이나 윙크', 자체 콘텐츠 속 부캐 설정, 'RUDE!'와 'Lemon Tang' 챌린지, 영상통화 팬사인회 멘트 등을 소개한다.
효리수는 하츠투하츠와 대화를 나누며 신세대 문화를 배운다. 효리수는 하츠투하츠가 알려주는 챌린지와 콘텐츠를 함께 체험한다. 하츠투하츠 멤버들의 나이를 듣고 놀라기도 한다.
한편 하츠투하츠는 다음 달 12일 일본 첫 싱글 'ICONIC HEART'(아이코닉 하트)를 발매하고 현지에서 정식 데뷔한다. 이에 앞서 다음 달 10일에는 글로벌 음악 플랫폼을 통해 앨범에 수록된 3곡의 음원을 먼저 공개한다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
하츠투하츠는 29일 오후 6시 유튜브 채널 '효연의 레벨업 Hyo's Level Up'을 통해 공개되는 '효리수 프로젝트' 영상에 출연한다. 소녀시대 팬으로 알려진 하츠투하츠는 지난해 효연과 만난 데 이어 이번에는 데뷔를 앞둔 효리수의 선배로 등장한다.
하츠투하츠는 "드디어 SM 막내에서 탈출했다"며 기뻐해 웃음을 자아낸다고. 하츠투하츠는 인사법과 멤버 에이나의 시그니처 '에이나 윙크', 자체 콘텐츠 속 부캐 설정, 'RUDE!'와 'Lemon Tang' 챌린지, 영상통화 팬사인회 멘트 등을 소개한다.
효리수는 하츠투하츠와 대화를 나누며 신세대 문화를 배운다. 효리수는 하츠투하츠가 알려주는 챌린지와 콘텐츠를 함께 체험한다. 하츠투하츠 멤버들의 나이를 듣고 놀라기도 한다.
한편 하츠투하츠는 다음 달 12일 일본 첫 싱글 'ICONIC HEART'(아이코닉 하트)를 발매하고 현지에서 정식 데뷔한다. 이에 앞서 다음 달 10일에는 글로벌 음악 플랫폼을 통해 앨범에 수록된 3곡의 음원을 먼저 공개한다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT