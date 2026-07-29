배우 신민아가 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

배우 신민아가 ‘눈동자’에 이어 ‘재혼 황후’까지 열일한다.영화 ‘눈동자’(감독 염지호)로 올 상반기 의미 있는 성과를 거둔 신민아가 하반기에도 두드러지는 활약을 펼칠 예정이다. 먼저, 개봉 전부터 화제를 모은 ‘눈동자’에서 신민아는 쌍둥이 자매 서진과 서인 두 인물을 세밀한 연기로 그려냈다.신민아의 저력에 힘입어 ‘눈동자’는 입소문을 타고 152만 관객을 모았다. 더불어 제59회 시체스 국제영화제 경쟁부문 공식 초청 및 북미를 포함한 해외 개봉까지 진행되며 신민아가 빚어낸 묵직한 공포가 전 세계 관객을 매료했음을 증명하기도 했다.이어 신민아는 하반기 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’를 통해 전혀 다른 결의 역할을 탁월하게 소화한다. 동대제국의 황후 나비에로 분해 거대한 시련 앞에서도 결코 무너지지 않고 주체적으로 운명을 개척해 나가는 황후의 강인한 의지를 선보일 예정이다.신민아는 로맨스 판타지 세계관에 어우러지는 화려한 비주얼과 독보적인 아우라, 당당한 기품으로 존재감을 자랑한다. 여기에 카리스마는 물론 섬세한 감정 연기까지 더해 우아하면서도 강인한 캐릭터를 완성할 전망이다.한편, 신민아가 출연하는 영화 ‘눈동자’는 현재 극장에서 절찬 상영 중이다. 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’는 올가을 시청자들과 만난다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr