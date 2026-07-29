임영웅, 손흥민 / 사진=텐아시아 DB

가수 임영웅이 축구 국가대표 주장 손흥민과의 친분에 대해 솔직하게 털어놨다./ 사진=SBS '산골총각영웅'

가수 임영웅이 축구 국가대표 주장 손흥민과의 친분에 대해 솔직하게 털어놨다./ 사진=SBS '산골총각영웅'

가수 임영웅이 축구 국가대표 주장 손흥민과의 친분에 대해 솔직하게 털어놨다.지난 28일 방송된 SBS 예능프로그램 '산골총각 영웅'에서는 배우 차승원과 김도훈이 임영웅의 산골집을 찾아 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.이날 축구를 좋아한다는 김도훈은 "프리미어리그를 보러 자주 가신다고 들었다"고 말했고, 임영웅은 "쏘니가 있을 때 몇 번 보러 갔다"며 손흥민의 경기를 직접 관람한 적이 있다고 밝혔다.이에 김도훈이 "실제로도 친한 거냐"고 묻자 임영웅은 "몇 번 본 정도"라고 답했다. 이어 "워낙 월드스타니까 괜히 불편할 수도 있을 것 같아서 제가 먼저 연락을 자제하는 편"이라고 설명했다.김도훈이 "형도 스타다"라고 말하자 임영웅은 웃으며 대화를 이어갔다. 이후 화제는 축구로 이어졌다. 임영웅은 "매주 화요일마다 축구를 한다"고 밝혔고, 김도훈은 "축구 덕후로서 최고의 삶이다. 구단까지 만들다니, 다시 태어나면 형으로 태어나고 싶다"며 부러움을 드러냈다.실제로 임영웅은 축구팀 리턴즈FC를 직접 창단해 활동할 정도로 축구 사랑이 남다른 것으로 알려져 있다. 이에 임영웅은 "난 너로 태어나고 싶다. 잘생겨지고 싶다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.한편 임영웅은 평소 축구에 대한 남다른 애정으로 유명하다. 직접 축구팀을 창단해 꾸준히 활동하고 있으며, 여러 예능과 공연에서도 축구 사랑을 드러내 팬들의 관심을 받아왔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr