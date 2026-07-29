사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 DAY6(데이식스) Young K(영케이)가 솔로 컴백으로 국내외 음원 차트 정상에 오르는 등 대중적인 관심을 받고 있다.영케이는 지난 27일 정규 2집 'YOUNGEST'(영기스트)를 내고 약 2년 10개월 만에 솔로 음반을 발표했다. 타이틀곡 'Shut The Door'(셧 더 도어)는 공개 당일 오후 7시 벅스 실시간 음원 차트 정상에 진입했고, 음반은 27일 자 한터차트 일간 앨범 차트 1위에 이름을 올렸다. 홍콩과 인도네시아를 포함한 해외 여러 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위를 차지하기도 했다. 또, 수록곡 15곡 전체가 멜론 톱 100 차트에 진입했다.최상급 접미사 '-est'를 활용한 앨범명처럼, 이번 앨범은 영케이 본인의 이야기와 질문에 대한 답을 음악으로 담아낸 작업물이다. 타이틀곡 'Shut The Door'는 닫힌 문 안에서 스스로를 다독이는 상황을 일기 형식으로 작성한 곡이다.한편, 영케이는 오는 8월부터 솔로 투어 '영케이 Solo Tour 'YOUNGEST'' 일정에 나선다. 8월 14일부터 16일까지 인천 인스파이어 아레나에서 열리는 3회 공연을 시작으로 방콕, 타이베이, 홍콩, 싱가포르, 마닐라, 쿠알라룸푸르 등에서 무대를 이어간다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr