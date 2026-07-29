32기 영숙이 영식의 말에 빈정 상함을 토로한다./사진제공=ENA·SBS Plus

32기 영숙이 영식의 말에 빈정 상함을 토로한다./사진제공=ENA·SBS Plus

32기 영식이 130kg에서 74kg를 감량한 영숙에게 "내적 이상형"이라고 말실수를 한다.29일 오후 10시 30분 방송되는 ENA·SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO’에서는 말 한마디로 위기를 맞은 영식과 뒤늦게 직진에 나선 영호, 순자의 직격탄에 흔들린 영수의 모습이 펼쳐진다.‘최종 선택’을 하루 앞둔 5일 차 밤, 영식은 공용 거실에서 이상형에 대한 이야기를 하다가 뜻밖의 말실수를 한다. 그는 “나중에 욕 먹을 수도 있는데, 외적 이상형은 순자고 내적 이상형은 영숙이라고 인터뷰에서 말했다”고 말한다. 바로 옆에서 이를 들은 영숙은 싸늘한 표정을 짓는다.MC 데프콘은 “마지막 날 공개적으로 할 말은 아니었다”고 영식의 말실수를 지적한다. 직후 영숙은 인터뷰에서 “솔직히 빈정이 상했다. 왜 굳이 모두가 있는 자리에서 그런 얘기를”이라며 씁쓸해한다.영호는 마지막 날 아침, “오늘은 (정희 님과) 데이트를 꼭 한 번 해봐야 한다”며 두 손을 모아 기도를 올린다. 이를 본 광수는 그를 응원하고, 영호는 “청첩장 모임 때 거하게 대접하겠다”며 상상 결혼식까지 한다.영수는 순자와 따로 만나 마지막으로 그의 의중을 떠본다. 그런데 순자는 “우리 사이에 마음이 생길 만한 일이 있었느냐?”며 뒤늦은 그의 직진에 당황한다. 이어 순자는 “영숙, 옥순 다음에 갑자기 나라고 하니까”라고 영수에게 직격탄을 날린다. 순자의 발언에 데프콘은 “영수의 진정성을 믿기 어렵다는 말 같다”며 공감한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr