아이린, 슬기, 웬디, 조이, 예리 / 사진 = 레드벨벳 공식 SNS

그룹 레드벨벳 멤버 조이와 웬디가 몰라보게 앙상해진 실루엣을 자랑했다.28일 레드벨벳 공식 SNS에는 멤버 아이린, 슬기, 웬디, 조이, 예리가 함께 등장한 완전체 숏폼 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 멤버들은 꽃받침 포즈를 한 채 음악에 맞춰 간단한 댄스를 선보였다.특히, 눈에 띄게 마른 조이와 웬디의 모습이 화제를 모았다. 영상 속 조이는 군살 하나 없는 매끈한 허벅지와 한층 가늘어진 팔뚝을 자랑해 놀라움을 안겼다. 웬디 역시 한 손에 잡힐 듯한 얇은 허리 라인과 늘씬한 각선미, 앙상한 팔목으로 갸름한 비주얼을 자아내 팬들의 우려를 샀다.누리꾼들 역시 "살이 너무 많이 빠진 거 아니냐", "무리하게 다이어트하는 건 아니길", "사람 허벅지가 이럴 수 있나. 비정상적으로 말랐는데" 등 걱정을 솓아냈다.한편, 레드벨벳은 오는 8월 3일 새 미니앨범 'Velvet Summer'(벨벳 썸머)로 가요계 복귀를 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr