'2년 전 이혼' 고지용, 가족사진 그대로…전처 SNS엔 흔적 無

고지용이 이혼 소식을 알렸다. / 사진=고지용 SNS

젝스키스 출신 고지용이 2년 전 이혼했다는 사실을 뒤늦게 알린 가운데, 고지용과 전처 허양임의 SNS에도 관심이 쏠리고 있다. 고지용의 SNS에는 전처의 흔적이 남아 있지만, 전처의 SNS에는 고지용의 흔적을 찾아보기 어렵다.고지용은 29일 자신의 SNS를 통해 "2년 전 아내와 이혼했다"며 "그동안 공개하지 않았던 이유는 아들 승재가 현재 상황을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지켜주고 싶었기 때문"이라고 밝혔다.이어 "이혼은 서로의 길을 존중하고 각자의 어른으로서 책임을 다하기 위해 내린 결정이었다. 승재는 엄마와 아빠의 새로운 관계를 이해하고 지금은 안정적으로 잘 지내고 있다"고 전했다. 또한 "앞으로도 아빠로서 최선을 다할 것이며, 비록 부부로서는 헤어졌지만 서로를 응원하며 잘 지내고 있다"고 했다.고지용의 SNS에는 가족과 함께했던 사진들이 여전히 남아 있다. 허양임, 아들과 함께한 생일 사진을 비롯해 가족여행과 일상을 기록한 게시물들이 현재까지 공개돼 있다. 최근에는 개인 근황을 중심으로 계정을 운영하고 있지만, 과거 가족의 추억이 담긴 게시물은 그대로 유지하고 있다.반면 허양임의 SNS에서는 고지용과 함께한 모습은 찾아보기 어렵다. 그러나 아들과 함께한 일상이 담긴 게시글은 여전히 남아있다.고지용은 1997년 아이돌 젝스키스로 데뷔해 1세대 아이돌로 많은 사랑을 받았지만 해체 후 연예계를 은퇴했다. 2013년에는 가정의학과 전문의 허양임과 결혼해 이듬해 아들을 얻었다. 고지용 부자는 KBS 2TV 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하기도 했다. 허양임은 서울 강남구 신사동에 위치한 병원을 운영하고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr