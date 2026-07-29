박정복이 '그대에게 드림'에서 톱스타 고상연 역을 맡았다. / 사진=ENA '그대에게 드림' 방송 캡쳐

박정복이 '그대에게 드림'에서 톱스타 고상연 역을 맡았다. / 사진=ENA '그대에게 드림' 방송 캡쳐

배우 박정복이 '그대에게 드림'에서 밉지만 미워하기 어려운 톱스타 캐릭터로 시청자들의 관심을 받고 있다.박정복은 ENA 드라마 '그대에게 드림'에서 대중의 사랑을 받는 톱스타 고상연 역을 맡았다. 극 중 고상연은 화려한 이미지와 달리 안하무인 태도를 보이는 인물로, 등장할 때마다 극에 긴장감을 더하고 있다.고상연은 첫 등장부터 동료 배우를 험담하고 촬영 현장에 지각하는 등 제멋대로인 모습을 보였다. 대중에게는 사랑받는 톱스타지만, 실제 현장에서는 주변을 배려하지 않는 행동으로 반전 매력을 보여줬다.특히 오하나(이열음 분)와는 만날 때마다 팽팽한 신경전을 벌이며 극의 재미를 더했다. 박정복은 능청스러운 연기와 자연스러운 표현으로 고상연의 까칠한 면과 허술한 모습을 함께 표현했다.고상연을 향한 시청자 반응도 이어지고 있다. "밉지만 계속 보게 된다", "고상연 캐릭터가 살아 있다" 등 캐릭터에 대한 호평이 나오며 박정복의 연기에도 관심이 쏠렸다.박정복은 2013년 뮤지컬 '고스트'로 데뷔한 이후 '위대한 개츠비', '거미여인의 키스', '헨리 4세' 등 다양한 작품에 출연했다. 이후 ENA '이상한 변호사 우영우', tvN '경이로운 소문2: 카운터 펀치', MBC '빅마우스' 등 드라마에서도 활약하며 활동 영역을 넓혔다.'그대에게 드림'은 매주 월, 화 밤 10시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr