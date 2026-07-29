피원하모니 / 사진 제공=FNC

피원하모니 / 사진 제공=FNC

그룹 피원하모니가 일본 에디션 앨범을 발매했다.피원하모니(P1Harmony·기호, 테오, 지웅, 인탁, 소울, 종섭)는 이날 0시 일본 에디션 'UNIQUE'(유니크)를 공개했다.이번 앨범은 피원하모니가 약 2년 만에 선보이는 일본 에디션이다. 지난 3월 발매한 미니 9집 'UNIQUE' 수록곡과 일본 에디션 신곡 'VELVET', '1 SECOND'를 포함해 총 8곡이 담겼다.앞서 미니 9집 'UNIQUE'는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 4위에 올랐으며, 동명의 타이틀곡은 빌보드가 선정한 '2026년 상반기 최고의 K팝 송 25(The 25 Best K-Pop Songs of 2026 So Far: Staff Picks)'에 이름을 올렸다.피원하모니는 일본 팬들과의 접점을 늘리고 있다. 이들은 지난 2월과 4월 차례로 월드투어 앙코르 콘서트와 팬미팅을 개최했다. 이번 앨범 발매를 기념한 릴리즈 이벤트도 진행한다. 오는 11월에는 아시아 스테이지 'BE UNIQUE' 도쿄 공연을 통해 일본 아레나 공연장에서 처음 공연할 예정이다.피원하모니는 글로벌 활동에 박차를 가한다. 일본 활동과 더불어 마카오·방콕에서 아시아 스테이지를 개최하고 'KCON LA 2026'에도 출연한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr