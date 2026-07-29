베이비몬스터 아현, 로라/ 사진 제공=YG

그룹 베이비몬스터 아현과 로라의 미니 3집 '춤 (CHOOM)' 수록곡 'MOON' 비주얼 포토가 공개됐다.YG엔터테인먼트는 29일 공식 블로그에 '[춤 (CHOOM)] 'MOON' VISUAL PHOTO'를 게재했다. 파리타와 아사에 이어 이번에는 아현과 로라다.공개된 사진에서 아현은 스모키 메이크업과 긴 웨이브 헤어 스타일링으로 색다른 분위기를 연출했다. 로라는 턱을 괸 채 정면을 응시하는 포즈와 차분한 표정으로 콘셉트를 표현했다. 두 사람은 깊어진 눈빛으로 시선을 사로잡았다.이번 비주얼은 청량한 분위기의 직전 활동곡 'I LIKE IT'과는 다른 분위기를 예고한다. 앞서 YG엔터테인먼트는 "'MOON' 뮤직비디오는 곡의 신비롭고 몽환적인 분위기를 영상에 담는 데 집중했다"고 밝힌 바 있다. 뮤직비디오는 오는 8월 3일 0시 공개된다.베이비몬스터는 지난 6월 서울 공연을 시작으로 두 번째 월드투어 '2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)]'을 진행 중이다. 아시아를 비롯해 오세아니아, 남미, 북미, 유럽 등 5개 대륙에서 공연을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr