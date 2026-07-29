사진=고지용 SNS

그룹 잭스키스 출신 고지용이 의사 허양임과 2년 전 이혼했다고 밝혔다.고지용은 29일 SNS에 장문을 글을 게재했다. 그는 "저는 2년 전 아내와 이혼을 했다"며 운을 띄웠다.이어 "그동안 공개하지 않았던 이유는 아들 승재가 상황을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지켜주고 싶었기 때문"이라고 뒤늦게 이혼 사실을 알린 이유를 밝혔다.그는 "이혼은 서로의 길을 존중하고 각자 어른으로서 책임을 다하기 위해 내린 결정이었다. 승재는 엄마와 아빠의 새로운 관계를 이해하고, 지금은 안정적으로 잘 지내고 있다"고 설명했다.고지용은 "앞으로도 아빠로서 최선을 다할 것이며, 비록 부부로서는 헤어졌지만 서로를 응원하며 잘 지내고 있다"고 말했다.끝으로 "앞으로 생길 수 있는 오해를 방지하기 위해 이 글을 통해 사실을 알리고자 한다. 개인적인 질문은 삼가 주시길 부탁드리며, 앞으로도 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠다"고 덧붙였다.한편, 고지용은 1997년 아이돌 젝스키스로 데뷔해 1세대 아이돌로 많은 사랑을 받았지만 해체 후 연예계를 은퇴했다. 지난 2013년에는 가정의학과 전문의 허양임과 결혼해 이듬해 아들을 품에 안았다. 고지용과 승재 부자는 KBS 2TV 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연했다.안녕하세요, 고지용입니다.저는 2년 전 아내와 이혼을 했습니다.그동안 공개하지 않았던 이유는 아들 승재가 상황을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지켜주고 싶었기 때문입니다.이혼은 서로의 길을 존중하고 각자 어른으로서 책임을 다하기 위해 내린 결정이었습니다. 승재는 엄마와 아빠의 새로운 관계를 이해하고, 지금은 안정적으로 잘 지내고 있습니다.앞으로도 아빠로서 최선을 다할 것이며, 비록 부부로서는 헤어졌지만 서로를 응원하며 잘 지내고 있습니다.앞으로 생길 수 있는 오해를 방지하기 위해 이 글을 통해 사실을 알리고자 합니다. 개인적인 질문은 삼가 주시길 부탁드리며, 앞으로도 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠습니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr