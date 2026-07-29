‘14년만에 결별’ 수영母, 딸 일터까지 찾아왔다…“애는 착한데”

배우 수영의 어머니가 딸의 첫 악역 도전을 응원하며 뭉클한 마음을 전했다.수영의 어머니는 자신의 SNS를 통해 영화 오케이 마담 시사회 현장을 찾은 사진과 함께 "우리 딸 처음 악역. 참나 그 어떤 것보다 잘해서 무지 놀람. 애는 착한데.."라는 글을 남겼다.이어 "축복한다 우리 딸~♡ 많이 보러 오세요~ 시원한 극장에서 스트레스 날리는 여름 되실 거예요!"라고 덧붙이며 영화 홍보와 함께 딸을 향한 애정을 드러냈다.공개된 사진 속 수영은 영화 포토월 앞에서 레드 셔츠와 블랙 넥타이, 블랙 슬랙스를 매치한 스타일링으로 등장했다. 깔끔하면서도 강렬한 분위기를 자아내며 첫 악역 변신에 대한 기대를 높였다.특히 딸의 연기를 직접 관람한 어머니가 "애는 착한데"라는 표현과 함께 악역 연기에 놀랐다고 밝혀 눈길을 끌었다. 평소의 따뜻한 이미지와는 다른 새로운 연기 변신을 가까이에서 지켜본 어머니의 자랑스러운 마음이 고스란히 전해졌다.한편, 수영은 최근 14년 사귄 정경호와 헤어졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr