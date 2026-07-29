그룹 코르티스/사진제공=빅히트 뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 스포티파이에서 팀 통산 두 번째 2억 스트리밍 곡을 배출했다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 데뷔 앨범 수록곡 'FaSHioN'은 지난 27일 기준 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서 누적 재생 수 2억 회를 넘어섰다. 발매된 지 약 10개월 만의 기록이다. 앞서 코르티스는 해당 음반 수록곡 'GO!'로 공개 약 9개월 만인 지난달 26일 첫 2억 스트리밍을 달성했다. 이는 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 중 최단기간 2억 회 달성 기록이며, 'FaSHioN'이 그 뒤를 이었다.'FaSHioN'은 멤버들이 패션을 주제로 공동 제작한 서던 힙합 장르의 곡으로, 멤버들의 일상을 녹인 가사와 트랩 사운드가 특징이다.최근 발매작 역시 오랜 기간 차트인하고 있다. 28일(현지시간) 발표된 미국 빌보드 최신 차트(8월 1일 자)에 따르면 지난 5월 발매된 미니 2집 'GREENGREEN'은 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 126위에 올랐다. 지난 5월 23일 자 차트에 3위로 첫 진입한 이후 11주 연속 자리를 지켰다. 최근 5년 내 데뷔한 K팝 보이그룹 가운데 해당 차트 최장 진입 기록이다. 세부 차트인 '톱 앨범 세일즈'와 '월드 앨범'에서는 각각 2위, 9위에 집계됐다. 타이틀곡 'REDRED'는 '글로벌 200' 92위, '글로벌(미국 제외)' 50위로 13주 연속 이름을 올렸다. 음원과 음반 성적 등을 합산한 '아티스트 100'에서는 지난주보다 7계단 상승한 75위를 기록했다.코르티스는 북미 일정을 이어간다. 오는 8월 1일 미국 음악 축제 '롤라팔루자 시카고'(Lollapalooza Chicago) 메인 무대 중 하나인 '티모바일'(T-Mobile) 스테이지에 오른다. 올해 K팝 보이그룹으로서는 유일한 참가다. 이후 8월 4일부터 16일까지 캐나다 토론토와 미국 뉴욕 등 6개 도시에서 첫 투어 '2026 CORTIS TOUR '의 북미 공연을 진행한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr