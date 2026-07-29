'재벌X형사2' 안보현과 정은채의 특별한 과거 인연이 베일을 벗었다./사진제공=SBS

'재벌X형사2' 안보현과 정은채의 특별한 과거 인연이 베일을 벗었다./사진제공=SBS

SBS 새 금토 드라마 '재벌X형사2' 안보현과 정은채의 특별한 과거 인연이 베일을 벗었다.'김부장' 후속으로 오는 8월 7일 첫 방송 되는 '재벌X형사2'는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌 형사 진이수와 새 팀장 주혜라가 공조 수사를 펼치는 작품이다. '모범택시', '열혈사제', '지옥에서 온 판사'를 잇는 SBS 사이다 유니버스의 시즌제 드라마로 기대를 모으고 있다.스틸에는 현재 강하서 강력1팀 팀원과 팀장으로 만난 진이수(안보현 분)와 주혜라(정은채 분)의 경찰학교 시절 모습이 담겼다. 두 사람은 당시 교육생과 임시 교관으로 만나 특별한 인연을 맺었다.사진 속 진이수는 재벌가 철부지 교육생의 면모를 고스란히 보여준다. 반면 대테러팀 에이스였던 주혜라는 '진이수 맞춤형' 교관으로 등장해 그를 몰아붙인다. 유도 훈련에서는 자신만만하게 대련에 나선 진이수를 단숨에 제압하고, 체력 훈련과 사격 훈련에서도 빈틈없는 지도와 날카로운 지적으로 긴장감을 높인다.어디로 튈지 모르는 진이수가 처음으로 천적을 만났다는 점이 시즌2의 주요 관전 포인트다. 경찰학교를 졸업하며 악마 교관과의 인연이 끝났다고 생각했던 진이수는 주혜라가 강력1팀 새 팀장으로 부임하면서 다시 한 팀에서 호흡을 맞추게 된다. 두 사람이 선보일 '혐관 선후배' 케미와 공조 수사에 관심이 쏠린다.제작진은 "진이수를 완벽하게 제압하는 주혜라의 등장으로 극의 재미가 한층 풍성해질 것"이라며 "경찰학교 시절부터 이어져 온 두 사람의 특별한 인연이 강력1팀에서 어떤 빛을 발할지, 안보현과 정은채가 선보일 시너지를 기대해 달라"고 전했다.2024년 3월 종영한 시즌1은 최고 시청률 9.3%를 기록하며 시즌2 제작을 확정했다. 전작인 '김부장'은 최고 시청률 23%로 막을 내리며 흥행 바통을 넘겼다.'재벌X형사2'는 8월 7일 오후 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr