그룹 방탄소년단 / 사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드 메인 차트에서 상승세를 이어갔다.28일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(8월 1일 자)에 따르면 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑) 수록곡 'NORMAL'(노멀)은 메인 싱글 차트 '핫100' 33위로 재진입했다. 이 곡은 지난 4월 '핫100'에 3주간 머문 뒤, 지난 17일 뮤직비디오와 한국어 버전 공개 이후 다시 차트에 이름을 올렸다.'ARIRANG'은 메인 앨범 차트 '빌보드200'에서 전주보다 17계단 오른 9위를 기록했다. 이번 주 차트에서 가장 큰 상승폭을 보였으며, 빌보드200 톱10에는 통산 13주 머물러 한국 가수 음반 최장 기록을 이어갔다. 빌보드에 따르면 이번 주 등가 앨범 유닛은 약 4만 장으로 전주보다 62% 증가했다.'NORMAL'은 '글로벌 200'에서 자체 최고 순위인 4위에 올랐고, '디지털 송 세일즈' 차트에서는 1위를 차지했다. 'Dynamite'는 '글로벌(미국 제외)' 차트에 다시 진입했으며, 'ARIRANG'은 '톱 앨범 세일즈' 3위, '바이닐 앨범' 2위 등을 기록했다.방탄소년단은 오는 8월 1~2일 미국 뉴욕 메트라이프 스타디움에서 월드투어를 이어간다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr