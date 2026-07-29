그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드 메인 차트에서 상승세를 이어갔다.
28일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(8월 1일 자)에 따르면 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑) 수록곡 'NORMAL'(노멀)은 메인 싱글 차트 '핫100' 33위로 재진입했다. 이 곡은 지난 4월 '핫100'에 3주간 머문 뒤, 지난 17일 뮤직비디오와 한국어 버전 공개 이후 다시 차트에 이름을 올렸다.
'ARIRANG'은 메인 앨범 차트 '빌보드200'에서 전주보다 17계단 오른 9위를 기록했다. 이번 주 차트에서 가장 큰 상승폭을 보였으며, 빌보드200 톱10에는 통산 13주 머물러 한국 가수 음반 최장 기록을 이어갔다. 빌보드에 따르면 이번 주 등가 앨범 유닛은 약 4만 장으로 전주보다 62% 증가했다.
'NORMAL'은 '글로벌 200'에서 자체 최고 순위인 4위에 올랐고, '디지털 송 세일즈' 차트에서는 1위를 차지했다. 'Dynamite'는 '글로벌(미국 제외)' 차트에 다시 진입했으며, 'ARIRANG'은 '톱 앨범 세일즈' 3위, '바이닐 앨범' 2위 등을 기록했다.
방탄소년단은 오는 8월 1~2일 미국 뉴욕 메트라이프 스타디움에서 월드투어를 이어간다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
28일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(8월 1일 자)에 따르면 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑) 수록곡 'NORMAL'(노멀)은 메인 싱글 차트 '핫100' 33위로 재진입했다. 이 곡은 지난 4월 '핫100'에 3주간 머문 뒤, 지난 17일 뮤직비디오와 한국어 버전 공개 이후 다시 차트에 이름을 올렸다.
'ARIRANG'은 메인 앨범 차트 '빌보드200'에서 전주보다 17계단 오른 9위를 기록했다. 이번 주 차트에서 가장 큰 상승폭을 보였으며, 빌보드200 톱10에는 통산 13주 머물러 한국 가수 음반 최장 기록을 이어갔다. 빌보드에 따르면 이번 주 등가 앨범 유닛은 약 4만 장으로 전주보다 62% 증가했다.
'NORMAL'은 '글로벌 200'에서 자체 최고 순위인 4위에 올랐고, '디지털 송 세일즈' 차트에서는 1위를 차지했다. 'Dynamite'는 '글로벌(미국 제외)' 차트에 다시 진입했으며, 'ARIRANG'은 '톱 앨범 세일즈' 3위, '바이닐 앨범' 2위 등을 기록했다.
방탄소년단은 오는 8월 1~2일 미국 뉴욕 메트라이프 스타디움에서 월드투어를 이어간다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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