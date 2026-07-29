코미디언 장도연이 리센느 원이의 진심을 듣고 오열했다. / 사진=텐아시아 DB

리센느 원이가 첫 정산을 받으면 어머니에게 소고기를 사주고 싶다고 말했다. / 사진='살롱드립' 유튜브 영상 캡처

방송인 장도연이 리센느 원이의 이야기를 듣던 중 눈물을 흘렸다.지난 28일 유튜브 채널 'TEO'에는 웹예능 '살롱드립' 150회가 공개됐다. 영상에는 그룹 리센느 멤버 원이와 미나미가 게스트로 출연했다.장도연은 두 사람에게 첫 정산을 받으면 가장 하고 싶은 일이 무엇인지 물었다. 이에 미나미는 "부모님께 드리고 싶다"고 답했다.이어 원이는 "엄마에게 소고기를 한 번 사드리고 싶다"고 말했다. 이유를 묻자 원이는 "소고기가 귀한 음식이지 않나. 엄마가 열심히 일해서 돈을 벌었을 때 사주셨던 음식이 소고기였다. 이제는 제가 사드리고 싶다"며 눈시울을 붉혔다. 이를 들은 장도연도 결국 눈물을 보였고, 미나미 역시 울컥했다. 세 사람은 나란히 휴지로 눈물을 닦았다.장도연은 리센느를 향한 진심 어린 마음도 전했다. 그는 "선민, 영우 삼촌과 함께 찍은 영상도 제 눈물 버튼이었다"며 "그 영상을 보면서 이 친구들이 다치지 않았으면 좋겠다는 생각이 들었다"고 설명했다. 이어 "제 알고리즘에 리센느 영상이 계속 뜨는 이유도 원이와 미나미를 비롯해 멤버들 각자의 이야기가 좋아서다. 계속 보다 보니 내적 친근감이 생겼다"고 덧붙였다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr